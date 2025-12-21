RPSC Recruitment 2025: राजस्थान में प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, 24 दिसंबर से आवेदन होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से प्रोटेक्शन ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एप्लीकेशन फॉर्म आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर भरा जा सकेगा। पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से लॉ में ग्रेजुएशन (LLB)/ मास्टर इन सोशल वर्क (MSW) किया हो। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति से परिचित होना चाहिए। जो अभ्यर्थी एलएलबी या एमएसडब्ल्यू के अंतिम वर्ष सेमेस्टर में हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं।

शैक्षिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को नियमनुसार छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर लॉगइन कर सिटीजन एप (G2C) में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा। ओटीआर होने के बाद अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉग इन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।