RPSC Recruitment 2025: राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 24 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2026 निर्धारित है।

