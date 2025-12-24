RPSC Recruitment 2025: राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई
राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 22 जनवरी तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑन ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 24 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2026 निर्धारित है।
कौन ले सकता है भर्ती में भाग
- प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से लॉ में ग्रेजुएशन (LLB)/ मास्टर इन सोशल वर्क (MSW) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति से परिचित होना चाहिए।
- जो अभ्यर्थी एलएलबी या एमएसडब्ल्यू के अंतिम वर्ष सेमेस्टर में हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को नियमनुसार छूट दी जाएगी।
आवेदन का तरीका
इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर लॉगइन कर सिटीजन एप (G2C) में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा। ओटीआर होने के बाद अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉग इन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
- RPSC Protection Officer Recruitment 2025 Application Form link
- नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
कितना लगेगा शुल्क
आवेदन पत्र भरने के साथ सामान्य (अनारक्षित)/ पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर/ अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 600 रुपये जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर/ अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर) और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 400 रुपये का भुगतान करना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।