RPSC Professor Recruitment 2024: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज, ऐसे होगा चयन

राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन नॉर्मलाईजेशन पद्धति से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बता दें कि एग्जाम की डेट और टाइम के बारे में उचित समय पर वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। आरपीएससी की ओर इस वैकेंसी के लिए आवेदन विंडो को आज, 22 नवंबर, 2024 को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दें। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 22 अक्टूबर, 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 24 अक्टूबर, 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि आज 22 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रही है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि बीतने से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस वैकेंसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। RPSC Assistant Professor Recruitment 2024: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ये मांगी है एज लिमिट

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी, 2025 को 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को एज लिमिट में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु सीमा में मिलने वाली छूट के बारे में अभ्यर्थी आधिाकारिक वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। RPSC Assistant Professor Vacancy 2024: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ये देनी होगी फीस

- इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य (अनारक्षित)/बीसी क्रीमी लेयर/ओबीसी क्रीमी लेयर 600 रुपये देने होंगे। - आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/बीसी-नॉन क्रीमी लेयर/ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये फीस देनी होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी इतना ही शुल्क का भुगतान करना होगा। How to apply for RPSC Assistant Professor Recruitment Posts: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। अब, होमपेज पर खुद को रजिस्टर करें और आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। लॉगइन करें और फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, और शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लेकर रख लें।