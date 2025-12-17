RITES Recruitment 2025: सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 150 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन होगा एग्जाम
राइट्स लिमिटेड की ओर से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर है। परीक्षा ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राइट्स लिमिटेड की ओर से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार राइट्स में बतौर सीनियर टेक्निकल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित है।
शैक्षणिक योग्यता
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कार्यानुभव भी होना चाहिए।
आयु-सीमा
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे निर्धारित की गई है। इसके साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये और ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। आवेदन करने का उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
