    BOI Credit Officer Recruitment 2025: क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर आवेदन इस दिन से शुरू, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर आवेदन 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 05 जनवरी, 2026 निर्धारित है। ...और पढ़ें

    BOI Credit Officer Recruitment 2025: यहां पढ़ें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक क्रेडिट ऑफिसर के कुल 514 पदों पर आवेदन 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25, 28 और 30 वर्ष और अधिकतम आयु 35, 38 और 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

    इतनी मिलेगी सैलरी

    ग्रेड स्कैल-II को प्रतिमाह रुपये 67,160 से लेकर 93,960 रुपये प्रतिमाह।
    ग्रेड स्कैल-III को प्रतिमायह ह रुपये 99,320 से लेकर 1,05,280 रुपये प्रतिमाह।
    ग्रेड स्कैल-IV को प्रतिमाह रुपये 1,14,220 से लेकर 1,20,940 रुपये प्रतिमाह।

    चयन प्रक्रिया

    क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और संबंधित विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।


    एप्लीकेशन फीस

    क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपये और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। 

