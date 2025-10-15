RITES Recruitment 2025: सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राइट्स लिमिटेड की ओर से अनुबंध के आधार पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 600 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार राइट्स में बतौर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल आदि विषयों में डिप्लोमा और केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।