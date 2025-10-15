Language
    RITES Recruitment 2025: सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:53 PM (IST)

    राइट्स लिमिटेड की ओर से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 12 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। 

    RITES Recruitment 2025: अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राइट्स लिमिटेड की ओर से अनुबंध के आधार पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 600 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार राइट्स में बतौर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल आदि विषयों में डिप्लोमा और केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।

    कितना मिलेगा वेतन

    इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,735 रुपये का वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

     

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 125 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 2.5 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया है।

     

    ऐसे करें अप्लाई

    राइट्स लिमिटेड में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
    • करियर सेक्शन में व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और फीस को जमा करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने से पहले इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

