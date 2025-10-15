Language
    DU Recruitment 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों निकली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल्स

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। 

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार डीयू में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीयू की ओर से कुल 56 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुल 35 पद और प्रोफेसर के लिए कुल 21 पद आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    • एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक क्षेत्र में न्यूनतम आठ वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।
    • प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को शैक्षणिक क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपये, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है। 

    ऐसे करें अप्लाई

    डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले डीयू की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन डिटेल्स जैसे ईमेल, मोबाइल नबंर और पासवर्ड को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अब निर्धीरित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद दर्ज गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • इसके बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 