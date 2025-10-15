DU Recruitment 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों निकली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल्स

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार डीयू में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीयू की ओर से कुल 56 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुल 35 पद और प्रोफेसर के लिए कुल 21 पद आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।