    REET Mains 2025: राजस्थान रीट मेन्स एग्जाम रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:32 AM (IST)

    राजस्थान रीट मेन्स परीक्षा में आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। इस परीक्षा के जरिये प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के कुल 5636 पद और उच्च ...और पढ़ें

    REET Mains 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से जारी विज्ञापन राजस्थान रीट मेन्स परीक्षा में आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार (RSSB REET Mains 2025) परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकें है। वे केवल आज यानी 06 दिसंबर तक ही इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 7759 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये, राजस्थान राजस्थान के ओबीसी, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 400 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करना होगा।

    शैक्षणिक योग्यता

    इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष दो वर्षीय डिप्लोमा किया हो। या फिर उम्मीदवारों ने 50 प्रतिशत अंकों के साथ 4 वर्षीय बीएलएड या एक वर्षीय बीएड किया हो।

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

    ऐसे करें परीक्षा के लिए अप्लाई

    राजस्थान रीट मेन्स परीक्षा में आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'RSSB REET Mains 2025 लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

