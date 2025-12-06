Language
    DDA Exam Date 2025: डीडीए ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा तिथि जारी, यहां देखें पूरा एग्जाम शेड्यूल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    डीडीए ने ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा (DDA Group A, B, C Exam Date) 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी, ...और पढ़ें

    Hero Image

    DDA Exam Date 2025: यहां देखें एग्जाम पैटर्न।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अब वे डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा 16 दिसंबर से 03 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। 

    डीडीए एग्जाम शेड्यूल

    पद परीक्षा तिथि

    डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट)     		 17 दिसंबर, 2025

    डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन)     		 17 दिसंबर, 2025
    डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग)  17 दिसंबर, 2025
    असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग)  24 दिसंबर, 2025
    असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट)  16 दिसंबर, 2025
    असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप)  16 दिसंबर, 2025
    असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम)  16 दिसंबर, 2025
    असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल)  21 दिसंबर, 2025
    लिगल असिस्टेंट  16 दिसंबर, 2025
    प्लानिंग असिस्टेंट  22 दिसंबर, 2025
    आर्कटेक्चरल असिस्टेंट  03 जनवरी, 2026
    प्रोग्रामर  17 दिसंबर, 2025
    जूनियर इंजीनियर (सिविल)  26 दिसंबर, 2025
    जूनियर इंजीनियर  24 दिसंबर, 2025
    सेक्शन ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर)  22 दिसंबर, 2025
    नायब तहसीलदार  23 दिसंबर, 2025
    जूनियर ट्रांसलेटर  17 दिसंबर, 2025
    असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर  21 दिसंबर, 2025
    स्टेनोग्राफर ग्रेड-डी  22 और 23 दिसंबर, 2025
    पटवारी  30 और 31 दिसंबर, 2025
    जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट  29 और 30 दिसंबर, 2025
    माली  31 दिसंबर, 2025
    एमटीएस  16, 17 और 19 दिसंबर, 2025


    इतने पदों पर होगी भर्ती

    डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 1732 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। स्टेज-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।

    परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार ग्रुप-ए, बी या सी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से संबंधित नई अपटेड के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

