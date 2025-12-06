DDA Exam Date 2025: डीडीए ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा तिथि जारी, यहां देखें पूरा एग्जाम शेड्यूल
डीडीए ने ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा (DDA Group A, B, C Exam Date) 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी, ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अब वे डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा 16 दिसंबर से 03 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी।
डीडीए एग्जाम शेड्यूल
|पद
|परीक्षा तिथि
|
डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट)
|17 दिसंबर, 2025
|
डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन)
|17 दिसंबर, 2025
|डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग)
|17 दिसंबर, 2025
|असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग)
|24 दिसंबर, 2025
|असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट)
|16 दिसंबर, 2025
|असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप)
|16 दिसंबर, 2025
|असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम)
|16 दिसंबर, 2025
|असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल)
|21 दिसंबर, 2025
|लिगल असिस्टेंट
|16 दिसंबर, 2025
|प्लानिंग असिस्टेंट
|22 दिसंबर, 2025
|आर्कटेक्चरल असिस्टेंट
|03 जनवरी, 2026
|प्रोग्रामर
|17 दिसंबर, 2025
|जूनियर इंजीनियर (सिविल)
|26 दिसंबर, 2025
|जूनियर इंजीनियर
|24 दिसंबर, 2025
|सेक्शन ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर)
|22 दिसंबर, 2025
|नायब तहसीलदार
|23 दिसंबर, 2025
|जूनियर ट्रांसलेटर
|17 दिसंबर, 2025
|असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर
|21 दिसंबर, 2025
|स्टेनोग्राफर ग्रेड-डी
|22 और 23 दिसंबर, 2025
|पटवारी
|30 और 31 दिसंबर, 2025
|जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट
|29 और 30 दिसंबर, 2025
|माली
|31 दिसंबर, 2025
|एमटीएस
|16, 17 और 19 दिसंबर, 2025
इतने पदों पर होगी भर्ती
डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 1732 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। स्टेज-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।
परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार ग्रुप-ए, बी या सी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से संबंधित नई अपटेड के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
