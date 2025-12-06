DDA Exam Date 2025: डीडीए ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा तिथि जारी, यहां देखें पूरा एग्जाम शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अब वे डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा 16 दिसंबर से 03 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी।

डीडीए एग्जाम शेड्यूल

पद परीक्षा तिथि

डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) 17 दिसंबर, 2025

डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन) 17 दिसंबर, 2025 डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग) 17 दिसंबर, 2025 असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग) 24 दिसंबर, 2025 असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) 16 दिसंबर, 2025 असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप) 16 दिसंबर, 2025 असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम) 16 दिसंबर, 2025 असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल) 21 दिसंबर, 2025 लिगल असिस्टेंट 16 दिसंबर, 2025 प्लानिंग असिस्टेंट 22 दिसंबर, 2025 आर्कटेक्चरल असिस्टेंट 03 जनवरी, 2026 प्रोग्रामर 17 दिसंबर, 2025 जूनियर इंजीनियर (सिविल) 26 दिसंबर, 2025 जूनियर इंजीनियर 24 दिसंबर, 2025 सेक्शन ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर) 22 दिसंबर, 2025 नायब तहसीलदार 23 दिसंबर, 2025 जूनियर ट्रांसलेटर 17 दिसंबर, 2025 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 21 दिसंबर, 2025 स्टेनोग्राफर ग्रेड-डी 22 और 23 दिसंबर, 2025 पटवारी 30 और 31 दिसंबर, 2025 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 29 और 30 दिसंबर, 2025 माली 31 दिसंबर, 2025 एमटीएस 16, 17 और 19 दिसंबर, 2025



इतने पदों पर होगी भर्ती

डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 1732 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। स्टेज-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।

परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार ग्रुप-ए, बी या सी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से संबंधित नई अपटेड के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।