UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी रिजल्ट जारी, डायरेक्ट इस upsssc.gov.in वेबसाइट से करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

यूपी पीईटी रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ड करना होगा यूपीएसएसएससी (UPSSSC) की ओर से यूपी पीईटी परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 व 07 सितंबर को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में लगभग 19 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इसके साथ ही यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के लगभग 1479 केंद्रों में आयोजित कराई गई थी।इन पांच स्टेप्स से करें रिजल्ट डाउनलोड