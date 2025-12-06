UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी रिजल्ट जारी, डायरेक्ट इस upsssc.gov.in वेबसाइट से करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।
यूपी पीईटी रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ड करना होगा यूपीएसएसएससी (UPSSSC) की ओर से यूपी पीईटी परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 व 07 सितंबर को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में लगभग 19 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इसके साथ ही यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के लगभग 1479 केंद्रों में आयोजित कराई गई थी।इन पांच स्टेप्स से करें रिजल्ट डाउनलोड
यूपीएसएसएससी ने पीईटी रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब UPSSSC PET Result 2025 लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
अब इन पदों पर होगी भर्ती
यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द ही ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब जल्द ही लेखपाल, तकनीकी सेवा, कनिष्ठ सहायक, अधिशासी अधिकारी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, आबकारी सिपाही, सहायक विकास अधिकारी, सहायक बोरिंग तकनीशियन, मानचित्रकार, अधीक्षक कार्याशाला आदि पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
यह भी पढ़ें: SSC CGL Result 2025: एसएससी जल्द ही जारी करेगा सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, यहां ssc.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।