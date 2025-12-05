Language
    SSC CGL Result 2025: एसएससी जल्द ही जारी करेगा सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, यहां ssc.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC CGL Tier 1 Result परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा में लगभग 13.5 उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक ...और पढ़ें

    Hero Image

    SSC CGL Result 2025: इस दिन हुई थी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को सीजीएल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट का काफी समय से इंतजार है। हालांकि एसएससी की ओर से SSC CGL Result 2025 से संबंधित कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CGL Tier 1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। हालांकि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

    सीजीएल टियर-1 परीक्षा देशभर के 255 परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में लगभग 13.5 उम्मीदवार शामिल हुए थे।

    इन स्टेप्स से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड

    एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। इसलिए उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद SSC CGL Tier 1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद जरूरी क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
    • अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

    कट ऑफ लिस्ट भी जारी

    एसएससी की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट की जांच कर सकते हैं।

    टियर-2 परीक्षा पैटर्न

    एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार टियर-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। टियर-2 परीक्षा का आयोजन एसएससी की ओर से जनवरी या फरवरी माह में किया जा सकता है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर आदि विषयों से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे।

