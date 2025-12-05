Language
    SSC Self Slot Selection 2025: सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन विंडो आज से एक्टिव, इन स्टेप्स से करें परीक्षा शहर और तिथि का चयन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा के लिए आज से सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन (Self Slot Selection) विंडो ओपन कर दी गई है। उम्मीदवार एसएससी की आधिका ...और पढ़ें

    Self Slot Selection 2025: ऐसे करें परीक्षा शहर का चयन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल, पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल और हेड कॉन्स्टेबल (AWO/TPO) के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन यानी खुद से परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि चयन करने के लिए विंडो को ओपन कर दिया है। जो उम्मीदवार पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज यानी 05 दिसंबर से सेल्फ स्लोट सिलेक्शन कर सकते हैं।

    यह सुविधा उम्मीदवारों को सीमित समय के लिए दी गई है, ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले स्लॉट का चयन अवश्य कर लें। अन्यथा स्लॉट का चयन न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की सुविधा नहीं दी जाएगी।

    सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन की तिथि

    एसएससी की ओर से सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन विंडो आज यानी 05 दिसंबर से एक्टिव कर दी है। उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा शहर और तिथि का चयन कर सकते हैं। बता दें, कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन 10 दिसंबर, कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 30 दिसंबर, कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 05 जनवरी, 2026 और हेड कॉन्स्टेबल (AWO/TPO) के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन विंडो 15 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी।

    एक हफ्ते पहले चयन करना अनिवार्य

    एसएससी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें परीक्षा से एक हफ्ते पहले सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन करना अनिवार्य है। जैसे यदि कोई उम्मीदवार 16 दिसंबर की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो उन्हें 09 दिसंबर तक स्लॉट का चयन करना होगा। 

    इन स्टेप्स से परीक्षा शहर और तिथि का चयन

    • सेल्फ स्लॉट का चयन करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब Self Slot Selection लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा शहर और तिथि का चयन करें।
    • अंत में चयन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

     

