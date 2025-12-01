REET Mains 2025: राजस्थान में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी टीचर के 7759 पदों पर हो रही भर्ती, 6 दिसंबर तक फॉर्म भरने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की ओर से रीट 2025 नोटिफिकेशन जारी कर प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी के 7759 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है।

भर्ती विवरण इस भर्ती में माध्यम से कुल 7759 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से प्राइमरी टीचर के लिए 5636 पद और अपर प्राइमरी टीचर के लिए 2123 पद आरक्षित हैं। एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में आवेदन के लिए जनरल, ओबीसी वर्ग को फीस के रूप में 500 रुपये और ओबीसी एनसीएल, एसटी, एससी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 400 रुपये जमा करना होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार करने पर 300 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।