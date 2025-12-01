REET Mains 2025: राजस्थान में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी टीचर के 7759 पदों पर हो रही भर्ती, 6 दिसंबर तक फॉर्म भरने का मौका
राजस्थान प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी टीचर के बंपर पदों पर भर्ती हो रही है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की ओर से रीट 2025 नोटिफिकेशन जारी कर प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी के 7759 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती में माध्यम से कुल 7759 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से प्राइमरी टीचर के लिए 5636 पद और अपर प्राइमरी टीचर के लिए 2123 पद आरक्षित हैं।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन के लिए जनरल, ओबीसी वर्ग को फीस के रूप में 500 रुपये और ओबीसी एनसीएल, एसटी, एससी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 400 रुपये जमा करना होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार करने पर 300 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन करने का तरीका
इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉग इन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके किया जा सकता है। आवेदन के लिए पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
- RSSB Teacher Vacancy 2025 Application Form
- Notification Link: Primary Teacher | Upper Primary Teacher
इस भर्ती में शामिल होने के लिए पदों के अनुसार पात्रता अलग-अलग निर्धारित की गई है। पदानुसार योग्यता एवं मापदंड के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।