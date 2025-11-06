Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस राज्य में निकली पुलिस कॉन्स्टेबल के 1176 पदों पर भर्ती, रजिस्ट्रेशन विंडो आज से एक्टिव

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:21 PM (IST)

    नागालैंड में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 07 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा छठी या आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: नागालैंड में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार सरकारी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे नागालैंड पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 06 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवेदन शुल्क

    पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बगैर आवेदन शुल्क के उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा छठी या आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन फिजिकल मेडिकल टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षा (PET), लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित आदि विषयों से 40 अंकों के 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

    पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए खुद करें अप्लाई

    जो उम्मीदवार नागालैंड में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nagalandpolicerecruitment.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।
    • अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट बी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: WBJEEB Answer Key 2025: डब्ल्यूबीजेईईबी ने जारी की प्रोविजनलआंसर-की, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड