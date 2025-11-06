इस राज्य में निकली पुलिस कॉन्स्टेबल के 1176 पदों पर भर्ती, रजिस्ट्रेशन विंडो आज से एक्टिव

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: नागालैंड में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार सरकारी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे नागालैंड पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 06 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

आवेदन शुल्क

पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बगैर आवेदन शुल्क के उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा छठी या आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

आयु-सीमा

पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन फिजिकल मेडिकल टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षा (PET), लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित आदि विषयों से 40 अंकों के 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।