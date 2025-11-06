WBJEEB Answer Key 2025: डब्ल्यूबीजेईईबी ने जारी की प्रोविजनल आंसर-की, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड की ओर से आज यानी 06 नवंबर को विभिन्न कोर्स की परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 07 नवंबर से पहले अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) की ओर से जेईएनपीएएस (यूजी), जेईएएसएन, जेईपीबीएन, जेईसीए और एएनएम व जीएनएम परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रोविजनल-आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदावरों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
WBJEEB Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की
डब्ल्यूबीजेईईबी की ओर से कई कोर्स के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.in पर जाकर विजिट करें।
इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।
लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।
लॉगिन करने के बाद आसंर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका
प्रोविजनल आंसर-की के साथ-साथ ऑब्जेक्शन विंडो को भी एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं वे अपने उत्तरों का मिलान करके आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.in पर जाकर 07 नवंबर, 2025 रात 11.59 से पहले अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
ऑब्जेक्शन फीस
डब्ल्यूबीजेईईबी की ओर से जारी प्रोविजनल आंसर-की के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए सभी उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान भी करना होगा। उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिये 500 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों से बगैर फीस के आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
