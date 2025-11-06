RRB NTPC UG Result 2025: रेलवे एनटीपीसी यूजी रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, केवल 4 स्टेप्स में चेक कर सकेंगे परिणाम
आरआरबी एनटीपीसी 10+2 (12th लेवल) सीबीटी 1 रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से इसे चेक कर सकेंगे। जो उम्मीदवार पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे दूसरे चरण की परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरआरबी नॉन- टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट) भर्ती सीबीटी 1 रिजल्ट की घोषणा कभी भी हो सकती है। जिन भी उम्मीदवारों ने पहले चरण की परीक्षा में भाग लिया था वे नतीजे जारी होते ही आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन नतीजे चेक कर सकेंगे। ध्यान रखें कि किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं दी जाएगी।
इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर चेक कर सकेंगे रिजल्ट
आरआरबी की ओर से रिजल्ट लिंक एक्टिव होते ही अभ्यर्थी स्वयं ही नीचे दी जा रही केवल 4 स्टेप्स से फॉलो करके परिणाम की जांच कर सकेंगे-
- स्टेप 1: आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
- स्टेप 4: अब आप इसे डाउनलोड करके इसमें रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई
जो अभ्यर्थी सीबीटी 1 में निर्धारित अंक प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए डेट्स की घोषणा रिजल्ट जारी होने के साथ ही की जा सकती है। इसलिए अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तैयारियों को तेज कर दें।
CBT 2 एग्जाम पैटर्न
आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग विषय से 35 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटा यानी कि 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक किया जायेगा। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को जिन प्रश्नों के उत्तर न आते हों उनपर तुक्का लगाने से बचें।
