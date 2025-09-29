RBI Grade B 2025: कल है आरबीआई ग्रेड-बी ऑफिसर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई

आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती में शामिल होने के लिए कल यानी 30 सितंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थी निर्धारित फीस अनिवार्य रूप से जमा करें बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं होगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी के 120 रिक्त पदों के पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 30 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन पत्र भर लें। इसके साथ ही इस पेज पर भी फॉर्म का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिससे आप सीधे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी पदों के लिए पात्रता इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में 60 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन/ संबंधित क्षेत्र में एमए/ एमएससी/ 55 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। ध्यान रखें आरक्षित वर्ग को पास पर्सेंटेज में 5 फीसदी की छूट दी गई है।