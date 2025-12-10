Railway JE Vacancy 2025: आरआरबी जेई के पदों पर रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से जल्द कर लें अप्लाई
आरआरबी जेई के कुल 2600 पदों पर रजिस्ट्रेशन की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, फॉर्म में करेक्शन कर ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक RRB JE 2025 के पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे केवल आज यानी 10 दिसंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय तिथि के अंदर आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा उम्मीदवारों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in विजिट करनी होगी।
आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता
- आरआरबी जेई के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री व डिप्लोमा होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
Railway JE Vacancy 2025: ऐसे करें आरआरबी जेई 2025 के लिए अप्लाई
उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां आरआरबी जेई के पदों पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को अपना सकते हैं।
- आरआरबी जेई के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
जरूरी तिथियां
जेई के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित है। इसके अलावा, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को 13 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।
