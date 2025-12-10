Railway JE Vacancy 2025: आरआरबी जेई के पदों पर रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक RRB JE 2025 के पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे केवल आज यानी 10 दिसंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय तिथि के अंदर आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा उम्मीदवारों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in विजिट करनी होगी।