PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, स्टूडेंट्स टीचर या पेरेंट्स इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से परीक्षा पे चर्चा (PPC 2026) के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 दिसंबर से स्टार्ट की जा चुकी है। जो भी छात्र, टीचर्स या माता पिता परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है।

मोबाइल नंबर- ईमेल की होगी आवश्यकता परीक्षा पे चर्चा 2026 में रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल की आवश्यकता होगी। छात्र दोनों में से किसी का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार Digilocker द्वारा लॉग इन करके भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की गई है।

इन स्टेप्स से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर विजिट करना है। वेबसाइट के होम पेज पर Participate Now पर क्लिक करना होगा। अब आपक अपनी कैटेगरी के अनुसार- Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher login), Teacher, Parent का चुनाव कर उसके नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें। अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें। इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Form Link

पिछले वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ पीपीसी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा पे चर्चा देश में बहुत ही पसंद किया गया है। पिछले वर्ष (2025) में ऐतिहासिक 3.53 करोड़ पंजीकरण परीक्षा पे चर्चा के लिए हुए थे जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई। परीक्षा पे चर्चा अब पीपीसी 2026 के साथ वापस आ गई है ताकि आनंददायक शिक्षा और तनाव मुक्त परीक्षाओं को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।