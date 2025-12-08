Railway JE Vacancy 2025: आरआरबी जूनियर इंजीनियर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर के करीब 2600 पदों भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जेई पदों के लिए योग्यता रखते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही आरआरबी पोर्टल rrbcdg.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग आरआरबी जूनियर इंजीनियर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं भरें फॉर्म RRB JE Vacancy 2025 Application Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर पहले अप्लाई में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

इसके बाद अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर लें।

अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें। Railway JE Vacancy 2025 Apply Link