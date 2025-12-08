Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway JE Vacancy 2025: आरआरबी जूनियर इंजीनियर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 दिसंबर निर्धारित है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी जो अभी तक फॉर्म नहीं भर सके है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     Railway JE Recruitment 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर के करीब 2600 पदों भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जेई पदों के लिए योग्यता रखते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही आरआरबी पोर्टल rrbcdg.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग

    आरआरबी जूनियर इंजीनियर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं भरें फॉर्म

    • RRB JE Vacancy 2025 Application Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर पहले अप्लाई में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर लें।
    • अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

    Railway JE Vacancy 2025 Apply Link

    Railway JE Vacancy 2025 notification

    एप्लीकेशन फीस

    फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थी निर्धारित फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से करें, बिना फीस के आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच एवं महिला उम्मीदवारों को आवेदन के साथ 250 रुपये का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा की जा सकती है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- HP Patwari Recruitment 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट