HP Patwari Recruitment 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट
हिमाचल प्रदेश में पावरी के 530 पदों पर भर्ती (HPRCA Patwari Recruitment 2025) निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होकर 16 जनवरी 2 ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) की ओर से पटवारी के 530 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। पटवारी पदों के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
योग्यता एवं मापदंड
- पटवारी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान, हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, तौर-तरीकों और बोलियों का ज्ञान आदि का ज्ञान हो।
- इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में हिमाचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रखकर होगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा नहीं तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए 800 रुपये निर्धारित है जिसमें से 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस एवं 700 रुपये प्रॉसेसिंग शुल्क के रूप में लिए जायेंगे। फॉर्म में करेक्शन करने पर 100 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा।
HPRCA Patwari Notification 2025
कैसे होगा चयन
इस भर्ती में चयन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट/ रिटेन स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जायेगा। प्रश्न पत्र कुल 120 अंकों के लिए होगा जिसे हल करने के लिए डेढ़ घंटे का समय प्रदान किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी इस पेज पर दिए नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके उसका अवलोकन कर सकते हैं।
