Railway Apprentice 2025: रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय रेलवे पटियाला रेलइंजन वर्क में अप्रेंटिसशिप के कुल 225 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार रेलवे में अंप्रेटिसशिप करना चाहते हैं, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 22 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
आयु-सीमा
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 22 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष व अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा आठवीं व बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्तयता भी होनी चाहिए।
प्रोसेसिंग फीस
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस में छूट प्रदान की गई है।
ऐसे करें अप्लाई
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर Departments सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'APPLY ONLINE' पर क्लिक करें।
- अब अपना नाम, शहर, मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी को ध्यान से भर लें।
- इसके बाद दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
