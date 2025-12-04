SSC CGL Result 2025: डायरेक्ट ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जारी होगा सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट का इंतजार लाखों उम्मीदवारों को है। एसएससी सीजीएल टियर-1 की परीक्षा 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच कुल 45 शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। बता दें, परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब रिजल्ट का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कभी भी जारी किया जा सकता है। सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

ऐसे कर सकेंगे सीजीएल रिजल्ट डाउनलोड एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।