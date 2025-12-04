SSC CGL Result 2025: डायरेक्ट ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जारी होगा सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 परीक्षा रिजल्ट का इंतजार लाखों उम्मीदवारों को है। एसएससी सीजीएल टियर-1 की परीक्षा 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच कुल 45 शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। बता दें, परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब रिजल्ट का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कभी भी जारी किया जा सकता है। सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
ऐसे कर सकेंगे सीजीएल रिजल्ट डाउनलोड
एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद SSC CGL Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट जारी होने के बाद
एसएससी सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार टियर-2 परीक्षा के लिए योग्य हो जाएंगे। टियर-2 परीक्षा का आयोजन जनवरी या फरवरी माह में किया जाएगा। टियर-2 की परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। टियर-2 परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।
रिजल्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
