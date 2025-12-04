BPSC AEDO Vacancy 2025: बिहार एईडीओ के 935 पदों पर रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू, इतनी मिलेगी हर महीने सैलरी
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के कुल 935 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रि-ओपन कर दिया है। जो उम्मीदवार BPSC AEDO Vacancy के लिए आवेदन नहीं कर सकें थे। उन उम्मीदवारों को एईडीओ के पदों पर आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 05 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, परीक्षा का आयोजन 10 से 16 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा।
पद संबंधित विवरण
- अनारक्षित - 374 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 93 पद
- अनुसूचित जाति 150 पद
- अनुसूचित जनजाति 10 पद
- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 168 पद
- पिछड़ा वर्ग 112 पद
- पिछड़े वर्गों की महिलाएं 28 पद
कितनी मिलेगी सैलरी
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,202 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
पात्रता मानदंड
- एईडीओ के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।
- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है।
- आवेदन करने के लिए सभी को परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित की गई है।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल तीन पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पेपर सामान्य भाषा, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन और तीसरा पेपर सामान्य योग्यता विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक पेपर की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।
