BPSC AEDO Vacancy 2025: बिहार एईडीओ के 935 पदों पर रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू, इतनी मिलेगी हर महीने सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के कुल 935 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रि-ओपन कर दिया है। जो उम्मीदवार BPSC AEDO Vacancy के लिए आवेदन नहीं कर सकें थे। उन उम्मीदवारों को एईडीओ के पदों पर आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 05 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, परीक्षा का आयोजन 10 से 16 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा।