PSB Recruitment: पंजाब एण्ड सिंध बैंक में 186 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू, ये रहा लिंक

Punjab and Sind Bank Recruitment 2023 देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा विभिन्न विभागों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 183 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किए जाने का बाद आवेदन प्रक्रिया आज यानी बुधवार 28 जून 2023 से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन 12 जुलाई तक सबमिट कर सकेंगे।

Punjab and Sind Bank Recruitment 2023: अप्लीकेशन आधिकारिक वेबसाइट, punjabandsindbank.co.in पर सबमिट करें।

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Rishi Sonwal