IBPS RRB 2023: ग्रामीण बैंकों में नौकरी का सपना देख रहे युवा जल्द कर लें अप्लाई, कल बंद होगी एप्लीकेशन विंडो

IBPS RRB Recruitment 2023: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल बैंक सिलेक्शन (IBPS) की ओर से देशभर की ग्रामीण बैंकों में भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर से 28 जून तक बढ़ाया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए आवेदन का अंतिम मौका है। अभ्यर्थी आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती के माध्यम से ऑफिसर (स्केल- I,II,III) के अलावा ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) के 8611 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी भर्ती के लिए तय की गयी योग्यता अवश्य पढ़ लें।

IBPS Recruitment 2023: कैसे कर सकते हैं भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन

जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए योग्यता पूरी करते हैं वे आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। अब आपको भर्ती से संबंधित लिंक ऑफिसर (स्केल- I,II,III) के या ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब एक नए पेज पर आपको पहले Click here for New Registration पर क्लिक करना है और मांगी गयी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण कर लेना है। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें और निर्धारित किया गया शुल्क अवश्य जमा करें। पूर्ण रूप से भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक-

एप्लीकेशन फीस

आईबीपीएस की ओर से सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क 850 रुपये एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपये निर्धारित की गयी है। उम्मीदवार आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं।

IBPS RRB 2023: आवेदन के लिए क्या है योग्यता

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने पदानुसार संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पदानुसार 28/30/40 वर्ष तय की गयी है। योग्यता एवं मापदंड की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें।