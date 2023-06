IBPS Clerk 13 Dates: आ गई आईबीपीएस क्लर्क 13 परीक्षा की डेट्स, जानें नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन और Exam की तारीखें

IBPS Clerk 13 Dates आईबीपीएस की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट प्रॉसेस (क्लर्क) 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर तिथियों को घोषित कर दिया गया है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी। पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित तिथियों में आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन प्रॉसेस पूर्ण कर सकेंगे।

IBPS Clerk 13 Dates: आईबीपीएस क्लर्क 13 के लिए 1 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया।

IBPS Clerk 13 Dates 2024: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट प्रॉसेस फॉर वैकेंसी ऑफ क्लर्क 2024-25 के लिए तिथियों को घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार बैंक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वे इस भर्ती में 1 जुलाई से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 तय की गयी है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार तय निर्धारित तिथियों में आईबीपीएस ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। भर्ती में भाग लेने से पहले उम्मीदवार आईबीपीएस की ओर से जारी की गयी नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। IBPS Clerk III 2024-25 Dates: 21 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन आपको बता दें कि आईबीपीएस क्लर्क 13 के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस 21 जुलाई तक जारी रहेगी। आवेदन पत्र भरने के साथ ही आपको निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा, एप्लीकेशन फीस 21 जुलाई तक जमा किया जा सकेगा। आईबीपीएस क्लर्क 13 के लिए प्रीलिम एग्जाम का आयोजन अगस्त/सितम्बर 2023 एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2023 में किया जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2024 में किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तिथियों के अभ्यर्थी आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आईबीपीएस क्लर्क 13 के लिए अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गयी है। तिथियों के लिए विस्तृत अधिसूचना जल्द ही आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दो जाएगी। IBPS Clerk XII: आईबीपीएस क्लर्क 2023 के लिए 28 तक कर सकते हैं आवेदन IBPS की ओर से क्लर्क 12 के लिए आवेदन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून 2023 कर दी गयी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इसमें शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है वे तय तय समय में एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। आवेदन पत्र भरने के बाद उम्मीदवार उसका एक प्रिंटआउट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। आवेदन का प्रिंटआउट आईबीपीएस की वेबसाइट से 13 जुलाई 2023 तक डाउनलोड किया जा सकता है।

