    PNB LBO Recruitment 2025: पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज, ग्रेजुएट युवा तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:01 AM (IST)

    पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 1 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो युवा स्नातक उत्तीर्ण हैं और बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    PNB LBO Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के कुल 750 पदों भर्ती हो रही हैं जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 1 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाकर भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है जिससे आप सीधे फॉर्म भर सकते हैं।

    आवेदन के लिए योग्यता

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, ऊपरी आयु में आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    आवेदन करने की स्टेप्स

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://ibpsreg.ibps.in/pnboct25/ पर विजिट करें।
    • होम पेज पर Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रकिया पूर्ण कर लें।
    • इसके बाद हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    PNB LBO Recruitment 2025 Application Form

    PNB LBO Recruitment

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ 1180 रुपये (GST सहित) जमा करना होगा। एससी, एसटी एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 59 (GST सहित) निर्धारित है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में लोकल बैंक ऑफिसर के 750 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

