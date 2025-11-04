PNB LBO Recruitment 2025: लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर आवेदन शुरू, ग्रेजुएट पास कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत लोकल बैंक ऑफिसर के कुल 750 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से यानी 03 नवंबर से शुरू हो गए हैं। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर आवेदन आवेदन कर सकते हैं।

कितना मिलेगा वेतनमान इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।