PNB LBO Recruitment 2025: लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर आवेदन शुरू, ग्रेजुएट पास कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के कुल 750 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 23 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत लोकल बैंक ऑफिसर के कुल 750 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से यानी 03 नवंबर से शुरू हो गए हैं। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर आवेदन आवेदन कर सकते हैं।
कितना मिलेगा वेतनमान
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता आदि विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 1,180 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 59 रुपये निर्धारित किया गया है।
