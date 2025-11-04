Chhattisgarh High Court Recruitment 2025: जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए मौका
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ओर से जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के कुल 133 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इन पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे है, वे इन पदों पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवार 26 से 28 नवंबर के बीच फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री व एक वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य के एससी एवं एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और छत्तीसगढ़ राज्य की महिला निवासी को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
पद संबंधित विवरण
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ओर से जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के कुल 124 पद, जिसमें सामान्य के लिए 46 पद, एससी के लिए 25 पद, एसटी के लिए 31 पद और ओबीसी के लिए 22 पद आरक्षित किए गए हैं। जबकि जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के कुल 09 पद, जिसमें सामान्य के लिए 05 पद, एससी के लिए 01 पद, एसटी के लिए 02 पद और ओबीसी के लिए 01 पद आरक्षित किया गया है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया है। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट कुल 50 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।