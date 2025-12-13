OSSC CGL Recruitment 2026: ग्रुप-बी और सी के 1576 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CGLRE-2025) के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ग्रुप-बी और सी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। बता दें, OSSC CGLRE-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 1576 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 18 जनवरी, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं।
उम्मीदवार 19 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी, 2026 तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
ग्रुप-बी और सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आयु-सीमा
उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
ऐसे होगा चयन
ग्रुप-बी और सी के पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा कुल 150 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर भाषा विषय के लिए और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा।
ऐसे कर सकेंगे अप्लाई
एप्लीकेशन विंडो एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ग्रुप-बी और सी के पदों पर आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन करने करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ossc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
