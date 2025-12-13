BTSC Work Inspector Recruitment 2025: वर्क इंस्पेक्टर (मैकेनिकल) के पदों पर आवेदन शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से वर्क इंस्पेक्टर (मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, BTSC Work Inspector (Mechanical) के कुल 493 पदों पर आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है

पात्रता मानदंड वर्क इंस्पेक्टर (मैकेनिकल) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। या फिर उम्मीदवारों के पास मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन आदि विषय में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, सामान्य उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, महिला और ओबीसी उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की आयु 42 वर्ष निर्धारित है। आवेदन शुल्क वर्क इंस्पेक्टर (मैकेनिकल) के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

ऐसे होगा चयन बीटीएससी की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें मैकेनिज्म विषय से 15 प्रश्न, 15 प्रश्न फिटर विषय से, 15 प्रश्न वायरमैन, 15 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन, 20 प्रश्न गणित और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान विषय से आयोजित कराए जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा।