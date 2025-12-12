DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर करें अप्लाई, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की ओर से DRDO CEPTAM 11 की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी B (STA-B) और टेक्नीशियन-ए (Tech-A) के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 764 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी के लिए कुल 561 पद और टेक्निशियन-ए के लिए 203 पद आरक्षित है।

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर 01 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी तिथियां आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 01 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार 03 जनवरी रात 11.55 बजे तक फीस का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को 04 जनवरी से लेकर 06 जनवरी के बीच फॉर्म में करेक्शन करने का समय दिया जाएगा।

वेतनमान सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, टेक्नीशियन-ए के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।