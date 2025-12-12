Assam Police Constable Bharti 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल के 1715 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां देखें आवेदन के लिए जरूरी योग्यता
असम में पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1715 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 16 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 16 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। आ ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB) ने असम पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1715 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जो उम्मीदवार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडों 16 दिसंबर से एक्टिव कर दी जाएगी। साथ ही उम्मीदवार इन पदों पर 16 जनवरी, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं।
कितनी मिलेगी सैलरी
पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 14,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
पद संबंधित विवरण
बोर्ड की ओर से असम पुलिस में पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1715 पदों पर भर्ती की जाएगी।
|पद का नाम
|कुल पद
|कॉन्स्टेबल (आर्म्ड ब्रांच – AB)
|663
|कॉन्स्टेबल (अनआर्म्ड ब्रांच – UB)
|1,052
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता मनदंड
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
- आर्म्ड ब्रांच (AB) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो। साथ ही अनआर्म्ड ब्रांच (UB) के पदों पर आवेदन करने के लिए कक्षा 12वीं अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग, असम का इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रवाधान नहीं किया गया है। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा।
उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच करके इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।