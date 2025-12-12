Language
    HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, किसी भी राज्य के कर सकते हैं आवेदन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पटवारी के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। किसी भी राज्य के उम्मीदवार पटवारी के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्म ...और पढ़ें

    HP Patwari Bharti 2025: आवेदन करने के लिए 12वीं अनिवार्य।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश चयन आयोग (HPRCA) की ओर से पटवारी के कुल 530 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 12 दिसंबर से शुरू कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार पटवारी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन करने का यह एक सुनहरा मौका है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पटवारी के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 16 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है।

    hp patwari

     

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    जरूरी शैक्षणिक योग्यता

    पटवारी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    पटवारी के पदों पर नौकरी करने के लिए सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, हिमाचल प्रदेश का ज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय से 120 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षी की अवधि डेढ़ घंटे निर्धारित है।


    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 800 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को अलग से 100 रुपये का भुगतान करना होगा। 

    ऐसे भर सकते हैं फॉर्म 

    पटवारी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां ऑनलाइन फॉर्म भरने के स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  hprca.hp.gov.in पर जाकर विजिट करें। 
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर पद से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नबंर और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करें।
    • अब एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म भरने से पहले इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

