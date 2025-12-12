Language
    Bihar AEDO Recruitment 2025: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:23 AM (IST)

    सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 935 उम्मीदवारों का चयन ...और पढ़ें

    Bihar AEDO Recruitment 2025: इन स्टेप्स से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के कुल 935 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार बतौर एईडीओ के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकें है। उनके पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। 12 दिसंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    कौन कर सकते हैं अप्लाई

    सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा, सामान्य उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है।

    Bihar AEDO Recruitment 2025: ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    12 दिसंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार एईडीओ के पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज कर लें।
    • इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

    कितनी मिलेगी हर महीने सैलरी

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा में कुल तीन पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा। पहला पेपर सामान्य भाषा, दूसरा पेपर सामान्य सामान्य अध्ययन और तीसरा पेपर सामान्य योग्यता विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा। 

