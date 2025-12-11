Nainital Bank Recruitment 2025: कस्टमर सर्विस एसोसिएट और पीओ सहित कई पदों पर आवेदन कल से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: नैनिताल बैंक की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर के पदों पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 12 दिसंबर से शुरू कर दिए जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच कर 01 जनवरी, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 185 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पूरा किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर ज्ञान और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 145 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।