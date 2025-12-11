Language
    Nainital Bank Recruitment 2025: कस्टमर सर्विस एसोसिएट और पीओ सहित कई पदों पर आवेदन कल से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    नैनिताल बैंक की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर सहित 185 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल यानी 12 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार आधि ...और पढ़ें

    Nainital Bank Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: नैनिताल बैंक की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर के पदों पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 12 दिसंबर से शुरू कर दिए जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच कर 01 जनवरी, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 185 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पूरा किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर ज्ञान और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 145 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

    महत्वपूर्ण डेट

    इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवार 02 जनवरी तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा 18 जनवरी, 2025 को आयोजित कराई जाएगी।

    ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

    विभिन्न पदों पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.nainitalbank.bank.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद उम्मीदवारों को अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • अब मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

