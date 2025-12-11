Language
    Bihar SHS Admit Card 2025:  एएनएम और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    बिहार एसएचएस की ओर से एएनएम और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट के लिे एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ...और पढ़ें

    Bihar SHS Admit Card 2025: यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्वास्थ्य विभाग स्टेट हेल्थ सोसाइटी (Bihar SHS) की ओर से एएनएम (ANM) और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट परीक्षा के लिए आज यानी 11 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एएनएम और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

     

     

