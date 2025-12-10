Language
    Bihar SHS Exam Date 2025: एएनएम एवं ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    एएनएम (ANM) और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एएनएम की परीक्षा 17 से 19 दिसंबर, 2025 तक आयोजित कराई जाएगी, जब ...और पढ़ें

    Bihar SHS Exam Date 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्वास्थ्य विभाग स्टेट हेल्थ सोसाइटी (Bihar SHS) की ओर से एएनएम (ANM) और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट एग्जाम के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने एएएम या ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। अब वे जल्द ही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें, बिहार एसएचएस की ओर से एएनएम के कुल 5006 पद और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट के कुल 220 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा पदुनासर अलग-अलग दिन आयोजित कराई जाएगी। 

    इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    बिहार एसएचएस की ओर से एएनएम की लिखित परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17 से 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इसके अलावा, ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट परीक्ष का आयोजन 20 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा।

    एडमिट कार्ड कब जारी होगा

    बिहार एसएचएस की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

    एएएम परीक्षा पैटर्न

    एएनएम के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, कार्यानुभव और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।

    ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट परीक्षा पैटर्न

    ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट की परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी विषयों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्घारित की गई है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। 

