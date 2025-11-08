ONGC Apprentice Recruitment 2025: ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की ओर से अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वे 17 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 नवंबर, 2025 कर दिया गया है। बता दें इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2743 योग्य अप्रेंटिस युवाओं की भर्ती की जाएगी।