ONGC Apprentice Recruitment 2025: ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
ओएनजीसी में अप्रेंटिसशिप के कुल 2743 पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की ओर से अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वे 17 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 नवंबर, 2025 कर दिया गया है। बता दें इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2743 योग्य अप्रेंटिस युवाओं की भर्ती की जाएगी।
पात्रता मानदंड
- अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास आईटीआई, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों की आयु की गणना 06 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है।
- विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदावोरं को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
इतना मिलेगा स्टाइपेंड
- ग्रेजुएट अप्रेंटिस: प्रतिमाह 12,300 रुपये
- दो वर्षीय डिप्लोमा अप्रेंटिस: 10,900 रुपये
- ट्रेड अप्रेंटिस (कक्षा 10वीं और 12वीं): 8,200 रुपये
- ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय आईटीआई): 9,600 रुपये
- ट्रेड अप्रेंटिस (दो वर्षीय आईटीआई): 10,560
ऐसे करें अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन
अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवा यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ओएनजीसी की अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करके फॉर्म को भर लें।
- अब निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
