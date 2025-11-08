Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CPO SI 2025: एसएससी ने एसआई के लिए शुरू की सेल्फ स्लॉट बुकिंग की सुविधा, 17 नवंबर से लिंक होगा एक्टिव

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर और सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए भी सेल्फ स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू की जारी रही है। जूनियर इंजीनियर के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग 10 नवंबर और सब-इंस्पेक्टर के लिए 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    SSC CPO SI 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC ) की ओर से जूनियर इंजीनियर, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एसएससी की ओर से सीएचएसएल परीक्षा की तरह ही अभ्यर्थियों को अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि का चयन करने का मौका दिया जा रहा है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर SSC CPO SI  2025 के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। बता दें, सेल्फ स्लॉट बुकिंग 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    इस दिन होगा लिंक एक्टिव

    एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिक और इलेक्टिकल) परीक्षा पेपर-I के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग विंडो 10 नवंबर से एक्टिव कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे 10 से 13 नवंबर तक परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि को चुन सकते हैं। इसके अलावा, सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए सेल्फ स्लॉट बुकिंग विंडो 17 नवंबर से एक्टिव कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी सहूलियत के अनुसार 17 से 21 नवंबर, रात 11 बजे तक एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट का चयन कर सकते हैं।


    इतने पदों पर होगी भर्ती

    एसएससी की ओर से SSC CPO SI के कुल 3073 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पुरुष के कुल 142 पदों पर और सब-इंस्पेक्टर महिला के कुल 70 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब-इंस्पेक्टर पुरुष के कुल 2651 पदों पर और महिला सब-इंस्पेक्टर के कुल 210 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    एसएससी सीपीओ एसआई पैटर्न

    पेपर-I में उम्मीदवारों से सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य ज्ञान व सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी विषय से 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। साथ ही पेपर-II में उम्मीदवारों से 200 अंग्रेजी विषय से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।  

    यह भी पढ़ें: BSCB Mains Admit Card 2025: कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 17 नवंबर को होगी परीक्षा