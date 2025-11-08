BSCB Mains Admit Card 2025: कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 17 नवंबर को होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बीएससीबी की ओर से यह परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे, वे मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड अब आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन होगी परीक्षा बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) में कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आईबीपीएस की ओर से पहले यह परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन परीक्षा तिथियों में अब बदलाव किया गया है। बीएससीबी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत अब यह परीक्षा 17 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी।

BSCB Mains Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड बीएससीबी की ओर कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कर्ड डाउनलोड कर सकते हैं।