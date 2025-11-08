Language
    BSCB Mains Admit Card 2025: कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 17 नवंबर को होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:34 AM (IST)

    बीएससीबी ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    BSCB Mains Admit Card 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बीएससीबी की ओर से यह परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे, वे मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड अब आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    इस दिन होगी परीक्षा

    बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) में कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आईबीपीएस की ओर से पहले यह परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन परीक्षा तिथियों में अब बदलाव किया गया है। बीएससीबी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत अब यह परीक्षा 17 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी।

    BSCB Mains Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    बीएससीबी की ओर कस्टमर सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कर्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • अब रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    मुख्य परीक्षा का पैटर्न

    मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जागरूकता, हिंदी व अंग्रेजी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 257 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 

