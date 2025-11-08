UPSC IFS Mains Admit Card 2025: भारतीय वन सेवा अधिकारी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल भारतीय वन सेवा (IFS) की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी IFS 2025 मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।



ऐसे डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड

यूपीएससी सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा का ए़डमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद 'INDIAN FOREST SERVICE (MAIN) EXAMINATION, 2025' पर क्लिक करें।

अब लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।

इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी मुख्य परीक्षा

यूपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से भारतीय वन सेवा अधिकारी के कुल 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से अग्रेंजी विषय से 200 अंकों के प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 300 अंकों के प्रश्न, वैकल्पिक विषय पेपर-1 और पेपर-2 से 200-200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 300 अंकों का साक्षात्कार आयोजित कराया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा में शामिल होना होगा।