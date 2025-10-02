NWR Railway Recruitment 2025: रेलवे में 10th-ITI पास के लिए अप्रेंटिसशिप पदों पर नौकरी पाने का मौका, आवेदन कल से

रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार 10th- ITI पास हैं वे इस भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 नवंबर निर्धारित है।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दसवीं- आईटीआई उत्तीर्ण ऐसे युवा जो रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं उनके पास सुनहरा मौका है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 3 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट कर दी जाएगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर कल से फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

आवेदन के लिए पात्रता एवं मापदंड अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 10th या समकक्ष (10+2 सिस्टम) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में ITI, NCVT/ SCVT सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

शैक्षिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 2 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

स्वयं भर सकेंगे फॉर्म इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। आपकी सहूलियत के लिए हम यहां आवेदन की स्टेप्स प्रदान कर रहे हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के मुख्य पेज भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन में जाकर अन्य डिटेल भरनी होगी।

इसके बाद निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करना होगा।

अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

कितना लगेगा शुल्क इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, महिला एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।