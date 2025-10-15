NSUT Faculty Recruitment 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन शुरू, 11 नवंबर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NSUT) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एनएसयूटी की आधिकारिक वेबसाइट nsut.ac.in पर जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनएसयूटी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 184 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितनी मिलेगी सैलरी चयनित उम्मीदवारों को सैलरी पदानुसार प्रदान की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,31,400 रुपये से लेकर 2,17,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

पात्रता मानदंड असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई , बीटेक , बीएस और एमई , एमटेक , एमएससी या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो।

एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री व शैक्षणिक क्षेत्र में आठ वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए। आयु-सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष और एसोसिएट प्रोफेसर की आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है।