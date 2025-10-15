Language
    NSUT Faculty Recruitment 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन शुरू, 11 नवंबर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    एनएसयूटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है।   

    NSUT Faculty Recruitment 2025: जल्द करें आवेदन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NSUT) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एनएसयूटी की आधिकारिक वेबसाइट nsut.ac.in पर जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनएसयूटी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 184 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    चयनित उम्मीदवारों को सैलरी पदानुसार प्रदान की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,31,400 रुपये से लेकर 2,17,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    पात्रता मानदंड

    • असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक, बीएस और एमई, एमटेक, एमएससी या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो।
    • एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री व शैक्षणिक क्षेत्र में आठ वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।

     आयु-सीमा

    असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष और एसोसिएट प्रोफेसर की आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है।

    एप्लीकेशन फीस

    एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये अलग-अलग निर्धारित की गई है। हालांकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है। लेकिन एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करने होंगे। 

