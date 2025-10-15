MPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू, 50 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 87 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.ln पर जाकर 30 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।

शैक्षणिक योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

आयु-सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयोग की ओर से आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।