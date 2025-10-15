MPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू, 50 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 87 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.ln पर जाकर 30 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।
शैक्षणिक योग्यता
असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आयु-सीमा
असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयोग की ओर से आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
इस दिन होगी परीक्षा
आयोग की ओर से परीक्षा का आयोजन 04 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड 26 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
चयन प्रक्रिया
इस पद पर चयन के लिए ओएमआर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 57,700 रुपये का वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 250 रुपये जमा करने होंगे।
