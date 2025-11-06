NPCIL Recruitment 2025: डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, 80 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में उप प्रबंधक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 07 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, जो उम्मीदवार एनपीसीआईएल में बतौर उप प्रबंधक या कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे कल से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 122 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता उप प्रबंधक के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

कितना मिलेगा वेतनमान उप प्रबंधक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 86,955 रुपये और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 54,870 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा उप प्रबंधक के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर आवेदन करने के लिए आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।