NPCIL Recruitment 2025: डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, 80 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी
एनपीसीआईएल में उप प्रबंधक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर आवेदन कल यानी 07 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 27 नवंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 80 हजार से अधिक सैलरी दी जाएगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में उप प्रबंधक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 07 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, जो उम्मीदवार एनपीसीआईएल में बतौर उप प्रबंधक या कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे कल से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 122 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
शैक्षणिक योग्यता
उप प्रबंधक के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
कितना मिलेगा वेतनमान
उप प्रबंधक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 86,955 रुपये और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 54,870 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
उप प्रबंधक के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर आवेदन करने के लिए आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लोक सेवा में नैतिकता, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता आदि विषय से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मनार्किंग भी की जाएगी। परीक्षा में सफल होने के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत और आरक्षित अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
