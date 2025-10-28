NMDC Apprentices Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के 197 पदों पर निकली भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू इस दिन से शुरू
एनएमडीसी की ओर से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनएमडीसी की ओर से अप्रेंटिसशिप के कुल 197 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही वॉक-इन-इंटरव्यू 12 नवंबर से शुरू होंगे।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार एनएमडीसी से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं, वे इस अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत एनएमडीसी की ओर से कुल 197 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस शामिल है। साथ ही अलग-अलग ट्रेड के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन अलग-अलग दिन किया जाना तय है।
शैक्षणिक योग्यता
- ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त संबंधित क्षेत्र में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विषय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- टेक्निशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए।
- अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 16 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को वॉक-इन-इंटरव्यू वाले दिन एक गूगल भरना होगा। इसके अलावा, इंटरव्यू सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही इंटरव्यू वाले दिन उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का टीए व डीए प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास रिज्यूमे, एक पासपोर्ट साइज फोटो, कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।
यह भी पढ़ें: Rajasthan VDO City Slip 2025: आज जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।