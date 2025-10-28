NMDC Apprentices Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के 197 पदों पर निकली भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू इस दिन से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार एनएमडीसी से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं, वे इस अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत एनएमडीसी की ओर से कुल 197 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस शामिल है। साथ ही अलग-अलग ट्रेड के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन अलग-अलग दिन किया जाना तय है।

