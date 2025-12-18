NFSU Recruitment 2025: साइंटिफिक ऑफिसर, लेबोरटरी असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जल्द करें अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नेशनल फॉरेंसिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी (NFSU) की ओर से साइंटिफिक ऑफिसर, लेबोरटरी असिस्टेंट सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 18 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nfsu.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 30 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जांच संबंधी फोरेंसिक मनोविज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र)
|1 पद
|वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सुख एवं कल्याण केंद्र)
|1 पद
|जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी (मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स)
|1 पद
|कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डीएनए फोरेंसिक)
|1 पद
|वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स)
|1 पद
|प्रयोगशाला सहायक
|24# पद
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट nfsu.ac.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- पहले Don't have an account? साइन अप पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करें।
- फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के साथ 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी/ महिला अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी पात्रता, उम्र, चयन प्रक्रिया सहित अन्य विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऊपर दिए नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
