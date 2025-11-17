Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में कस्टमर सर्विस ऑफिसर पदों पर हो रही भर्ती, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से देशभर के विभिन्न राज्यों में कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पदों पर भर्ती चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए 28 नवंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। भर्ती में शामिल होने के लिए 12th उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    NABFINS Recruitment 2025 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (NABFINS) में कस्टमर सर्विस ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। यह भर्तियां देशभर के विभिन्न राज्यों में हो रही हैं। ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट nabfins.org पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 नवंबर 2025 निर्धारित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    12th पास कर सकते हैं अप्लाई

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का PUC/ 10+2 (12th) पास होना अनिवार्य है। फ्रेशर भी इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा उम्मीदवार की अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक नीचे दिया जा रहा है जिससे आसानी से स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं-
    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल nabfins.org/Careers/ पर विजिट करें।
    • अब जिस राज्य के लिए आवेदन करना है उस बॉक्स में जाकर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मांगी गई डिटेल सही-सही भरकर फॉर्म को भर लें।

    NABFINS Customer Service Officer Recruitment 2025 Application Form

    नाबार्ड ग्रेड A पदों पर भी हो रही भर्ती

    इस भर्ती के अलावा नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के 92 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी वाइज निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य है तभी आपका फॉर्म स्वीकार होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए नीचे दिए लिंक क्लिक करें।

    यह भी पढ़ें- NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड ग्रेड A पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक