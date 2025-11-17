नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में कस्टमर सर्विस ऑफिसर पदों पर हो रही भर्ती, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (NABFINS) में कस्टमर सर्विस ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। यह भर्तियां देशभर के विभिन्न राज्यों में हो रही हैं। ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट nabfins.org पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 नवंबर 2025 निर्धारित है।

12th पास कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का PUC/ 10+2 (12th) पास होना अनिवार्य है। फ्रेशर भी इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा उम्मीदवार की अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक नीचे दिया जा रहा है जिससे आसानी से स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं-

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल nabfins.org/Careers/ पर विजिट करें।

अब जिस राज्य के लिए आवेदन करना है उस बॉक्स में जाकर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद मांगी गई डिटेल सही-सही भरकर फॉर्म को भर लें। NABFINS Customer Service Officer Recruitment 2025 Application Form